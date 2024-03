La friggitrice ad aria della Xiaomi è in offerta: maxi-sconto del 37%

Questa ottima friggitrice ad aria della Xiaomi è in offerta su Amazon a soli 75€, grazie allo sconto del 37% sul suo normale prezzo di listino.

La Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L offre un’opportunità eccezionale per chi cerca di unire salute, praticità e tecnologia in cucina. Questa friggitrice ad aria non solo promette piatti deliziosi con un minor contenuto di grassi grazie alla sua tecnologia di circolazione dell’aria ad alta velocità, ma fa anche un passo avanti nell’innovazione culinaria con le sue funzioni intelligenti e versatile gamma di temperature.

La capacità di cuocere il cibo in modo uniforme, creando una croccantezza esterna irresistibile mantenendo l’interno succoso e morbido, è solo l’inizio di ciò che la Xiaomi Mi Smart Air Fryer può fare. Con un ampio intervallo di temperatura regolabile tra 40℃ e 200℃, questa friggitrice si distingue per la sua versatilità. Non si limita alla sola frittura, ma abilita anche scongelamento, essiccazione di frutta e persino fermentazione, ampliando le possibilità culinarie ben oltre quelle di una friggitrice tradizionale.

Tra le altre cose, la friggitrice offre perfino la funzione di cottura continua per ben 24 ore. Unita alla sua vasta gamma di temperature, questa funzionalità apre a un mondo di possibilità per preparare snack sani come frutta secca, carne secca e yogurt fatti in casa, soddisfacendo le esigenze alimentari di tutta la famiglia.

La facilità di pulizia è un altro punto di forza notevole, grazie al rivestimento antiaderente a doppio strato che rende la manutenzione semplice e rapida. Inoltre, la friggitrice è controllabile tramite app, consentendo agli utenti di regolare le impostazioni di cottura o selezionare ricette con un semplice tocco sullo smartphone.

Che si tratti di preparare spuntini sani, scongelare velocemente o esplorare nuove tecniche culinarie, questa friggitrice ad aria della Xiaomi ti verrà in soccorso rendendo il tutto estremamente semplice ed intuitivo. Non farti scappare questa offerta e acquistala subito ad un prezzo imbattibile!