La MIGLIOR fotocamera tascabile da comprare oggi? iPhone 13 Pro!

Sempre più spesso ci chiedete quale sia la miglior fotocamera tascabile da portare in giro magari per realizzare fotografie in vacanza, con cui fare dei vlog o perché no, Street photography. In realtà qualche tempo fa vi avremmo detto tranquillamente una delle tante compatte di casa soli ma adesso invece, vi stupiremo. Dopo averne testate tante abbiamo deciso di uscire in giro sono con l’iPhone 13 Pro. Inutile dirvi che il risultato è stato semplicemente straordinario.

iPhone 13 Pro: perché è la miglior fotocamera?

All’interno di questo articolo vi linkeremo diversi video realizzati con le fotocamere di iPhone 13 Pro. C’è da dire tuttavia che questo smartphone è eccezionale per una serie di motivi; in primis citiamo la batteria dall’autonomia esagerata che mi permetterà di portare a casa uno Shooting fotografico senza alcun problema.

Si possono realizzare immagini in ProRAW e ProRES, così da avere la massima versatilità Per chiunque volesse post produrre al meglio i propri video o le foto.

C’è la modalità notte che vi permetterà di ottenere scatti incredibili e anche al buio. Con la cinema mode invece avrete una profondità di campo esagerata. In poche parole, realizzerete clip con lo sfondo sfocato come se aveste una cinepresa professionale nella mano.

Questi sono solo alcuni dei vantaggi incredibili nell’utilizzare la fotocamera di iPhone 13 Pro, ma vi citiamo anche la presenza di ben tre sensori spaziali per scatenare la vostra creatività. C’è il sensore ultra grandangolare che è meraviglioso e non distorce troppo e poi un tele 3X per tutti coloro che amano gli scatti ravvicinati. Concludiamo segnalandovi gli stili fotografici, lo Slow motion e tante altre features degne di nota.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

