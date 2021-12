La folle idea di Samsung: diventerà mai realtà?

Una delle idee più folli di Samsung è relativa alla realizzazione di un telefono ha un doppio display arrotolabile. Dal regno del “tutto è possibile ma altamente improbabile” arriva un nuovo prodotto di casa Samsung che rappresenta un concept ambizioso, forse anche troppo.

Samsung Galaxy Z Fold Dual Slide: cos'è?

Parliamo di un telefono arrotolabile facente parte della line-up Galaxy Z a doppia faccia e con due bordi. Sembra che l'OEM sudcoreano non abbia mai fatto nulla prima, il che, probabilmente, significa che non verrà mai svelato come un prodotto commerciale.

Ma se siete curiosi di vedere quali idee stravaganti escono, delle volte, dai laboratori di ricerca e sviluppo di Samsung, beh, siate pronti a rifarvi gli occhi.

Gli schizzi riportati di seguito sono stati estratti da un brevetto WIPO (emerso tramite LetsGoDigital) che Samsung aveva presentato a maggio. Raffigurano uno strano smartphone dotato di due display a scorrimento. O meglio, un pannello arrotolabile che si estende su due lati.

Il telefono può estendere lo schermo nella parte superiore, sul bordo destro o in entrambi i versi contemporaneamente. Nel concept di Samsung, si nota che gli utenti potrebbero essere in grado di controllare il display arrotolabile tramite le gestures come “pinch-in,out e zoom”.

Quando lo schermo viene esteso su entrambi i lati, il telefono assume la forma di un Galaxy S22 Ultra (sì, il nuovo flagship che verrà rilasciato nel 2022); si nota la forma di un blocco fotografico a forma di “P”.

Inutile dire che questo insolito fattore di forma scoperto al WIPO non è stato mai menzionto dalla compagnia al suo evento all'inizio di quest'anno, molto probabilmente perché non è molto vicino a diventare un gadget concreto e reale.

Il “Galaxy Z Fold Dual Slide” è un concept interessante che è stato inventato a livello contestuale dagli ingegneri Samsung. Ricordiamo che un'applicazione di un brevetto non garantisce lo sviluppo di un determinato prodotto.