La crisi dei chipset colpisce anche le mirrorless di Sony

Le fotocamere Sony stanno diventando più difficili da acquistare a causa della carenza di chip in corso che sta attanagliando i mercati di tutto il mondo. E lo stesso si può dire per le fotocamere digitali nel loro insieme.

Sony: le mirrorless sono sempre più difficili da trovare

La carenza globale di chip sta facendo stragi su stragi; adesso è il turno del mondo delle mirrorless e delle fotocamere. Questa volta, Sony sta sospendendo gli ordini per la ZV-E10, una fotocamera mirrorless per vlogging che la società ha rilasciato ad agosto, come riportato da Digital Photography Review.

L'azienda nipponica ha annunciato la sospensione della fotocamera in un post sul suo sito Web, osservando che per il momento non venderà più la ZV-E10 nei suoi store o tramite nessuno dei suoi distributori. “Per quanto riguarda i prodotti di imaging digitale, l'approvvigionamento delle parti è ritardato a causa degli effetti della carenza globale di semiconduttori“, si legge in una traduzione dell'avviso di Sony.

Sfortunatamente, questo è tutt'altro che l'unico dispositivo che Sony ha temporaneamente interrotto quest'anno. A novembre, ha smesso di vendere le fotocamere della serie A7 II, A6400 e A6100, insieme al microfono a fucile ECM-B1M e alla videocamera PXW-Z190.

Sony ha anche sospeso le vendite della videocamera Handycam HDR-CX680 ad aprile. Purtroppo, anche la Sony A9 sembra essere fuori produzione – o solo in una fornitura molto ridotta – poiché è elencata come “Non più disponibile” sia su Adorama che su B&H Photo. Lo stesso vale per la Sony A7R II, un prodotto di sei anni, anch'esso elencato come non disponibile nei vari store online.

Come praticamente ogni altro settore in questo momento, le aziende di fotocamere stanno lottando per produrre abbastanza prodotti per soddisfare le esigenze dei consumatori.

A giugno, Nikon ha smesso di includere l'adattatore CA EH-7P con le sue fotocamere Z7 e Z7 II, poiché non aveva abbastanza parti per portarle sul mercato. Canon ha anche annunciato ritardi di spedizione fino a “mezzo anno” nel momento in cui si ordina la nuova EOS R3, mentre i ritardi di spedizione hanno colpito anche Fujifilm con la sua X-S10 e alcune delle sue altre attrezzature per fotocamere all'inizio di quest'anno.

