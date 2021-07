La Corea del Sud è l'azienda leader mondiale nella velocità di download 5G, con picchi di velocità superiori ben 10 volte rispetto al normale e rispetto ai dati registrati negli Stati Uniti.

5G: la Corea del Sud batte gli USA

La Corea del Sud è delle poche nazioni che ha ampiamente adottato la rete 5G. Ma oltre ad essere solo una delle prime, è anche il Paese che è in grado di offrire le vere capacità della nuova e più veloce generazione di telecomunicazioni.

Secondo un rapporto SpeedCheck, lo Stato è il numero 1 al mondo in termini di velocità di download. Il rapporto ha aggiunto che le velocità nella regione possono raggiungere punte di 449 Mbps (velocità di download mediana 5G). Questo risultato è stato riscontrato in base ai test condotti durante il periodo di febbraio e marzo 2021.

D'altra parte, la velocità media di download del 5G negli Stati Uniti ammonta solo a 43,4 Mbps, che è circa dieci volte più lenta rispetto alle controparti dei gestori coreani. Inoltre, gli USA hanno registrato un'adozione del 5G molto più bassa: solo il 10% rispetto al 20% della Corea del Sud.

Le alte velocità, a loro volta, implicano che gli utenti in Corea del Sud avranno probabilmente un'esperienza 5G migliore con tempi di download di file di grandi dimensioni, un'esperienza VR/AR più coinvolgente e anche durante la riproduzione del gaming in cloud online. In particolare, il secondo posto nell'elenco per la regione con le velocità di download 5G più elevate è ottenuto da Taiwan, il quale è riuscito a raggiungere una velocità media di 135,36 Mbps. Questo è un dato significativamente più basso rispetto alle velocità offerte dai vettori di telecomunicazioni in Corea del Sud.

Il rapporto ha anche fatto un confronto dei prezzi tra le reti degli Stati Uniti e della Corea del Sud. I dati hanno rilevato che le persone negli Stati Uniti hanno pagato circa 1,5 dollari USA per gigabyte, mentre i sudcoreani hanno pagato 2,3 dollari USA per gigabyte. Sebbene il valore sia più alto, la differenza di velocità di rete tra i due sembra compensare il costo complessivo. Infine, SpeedCheck ritiene inoltre che il prezzo non sarebbe un vincolo per i cittadini statunitensi se solo la rete consentisse loro di usufruire di velocità molto più elevate.

Elettronica