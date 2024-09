La collector's di Kingdom Come: Deliverance II è disponibile su Amazon

Da alcune ore, la collector’s edition di Kingdom Come: Deliverance II è disponibile per il preordine anche su Amazon Italia. Sul sito del Gamestop, dove era arrivata alcuni giorni fa, è già esaurita da tempo. Il prezzo è fissato a 200€, mentre le prime spedizioni dovrebbero iniziare in tempo per il Day 1, fissato all’11 febbraio 2025.

Questa stupenda edizione limitata è disponibile su Amazon nelle versioni per Xbox Series e PlayStation 5. A giudizio personale di chi scrive, è un’edizione semplicemente magnifica. Era da tempo che non si vedeva un’edizione da collezionisti così bella. Il prezzo, considerando l’andazzo degli ultimi anni, è relativamente onesto.

La Collector’s Edition di Kingdom Come: Deliverance II è un tributo perfetto per gli appassionati di ambientazioni medievali, offrendo una serie di contenuti esclusivi che esaltano il gioco e lo immergono in un mondo ricco di dettagli storici. Al centro di questa edizione si trova la Gold Edition, che include la versione standard del gioco, l’Expansion Pass e il Gallant Huntsman’s Kit.

L’Expansion Pass è imprescindibile, garantendo l’accesso a tre espansioni future del gioco. Queste espansioni promettono di arricchire ulteriormente l’esperienza di gioco con nuove missioni, personaggi e storie da esplorare. Già al momento del lancio, i giocatori potranno sbloccare un contenuto bonus, lo Shields of Seasons Passing, una collezione di scudi decorati ispirati ai cambiamenti stagionali, disponibili dal giorno uno. Questi scudi aggiungono una dimensione estetica e storica, riflettendo la cura per i dettagli che caratterizza l’intera saga.

Il Gallant Huntsman’s Kit comprende vari accessori di caccia tra cui il cappello di caccia di San Uberto, un famoso simbolo del patrono dei cacciatori, l’arco balestra di Artemide per colpire i nemici con precisione e l’elegante cappotto da caccia di Nimrod. Questi accessori permettono ai giocatori di entrare nel ruolo di un cacciatore medievale, aggiungendo una componente di personalizzazione e carattere all’esperienza.

Oltre ai contenuti digitali, la Collector’s Edition include una serie di oggetti da collezione di altissima qualità. Il più impressionante è la statua di Henry, il protagonista, in sella al suo fedele cavallo, Pebbles. Questa statuetta non è solo un simbolo del viaggio epico di Henry, ma è anche un oggetto altamente dettagliato che arricchisce la collezione di ogni fan della serie. Gli altri contenuti fisici includono una mappa in tessuto delle strade di Kuttenberg, che fornisce una rappresentazione accurata del mondo di gioco, un set di spille in smalto Coats of Valor con gli stemmi nobiliari, la lettera di speranza di Sir Hans Capon e il set di carte collezionabili King’s Rebels, che aggiunge un ulteriore tocco di autenticità storica.

La data di uscita del gioco è fissata per l’11 febbraio 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S|X. Come già anticipato, questa stupenda edizione da collezione è già esaurita ovunque. Insomma, è davvero l’ultima chiamata: prenotala ora per essere sicuro di non fartela scappare.