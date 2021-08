La Cina ha introdotto nuove misure restrittive per limitare l'accesso ai giochi online per utenti che hanno meno di 18 anni. Lo scopo del governo è di risolvere – o almeno attenuare – la dipendenza dai videogiochi che dilaga tra i più giovani, proteggendone la salute fisica e mentale.

Con la nuova normativa, i minori potranno accedere ai gioco online soltanto per 3 ore a settimana, superata questa soglia l'account non avrà più accesso ai server. Inoltre i minorenni potranno giocare soltanto dalle 20:00 alle 21:00, per una totale di massimo 1 ora al giorno. Questa stretta si applica soltanto sui videogiochi online, mentre i titoli single player o multiplayer offline non possono – per ovvi motivi – essere soggetti ad una regolamentazione di questo tipo.

La notizia è stata diffusa dalla National Press and Publication Administration, che ha notificato la decisione presa dal governo cinese, con lo scopo di ridurre o “prevenire la dipendenza dei minori dai giochi online”. Questa nuova stretta in Cina servirebbe a “proteggere più efficacemente la salute fisica e mentale dei minori”.

Videogames