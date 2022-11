La celeberrima luce da notte di Xiaomi a 14€ è REGALATA (Amazon)

La luce da notte di Xiaomi, il più apprezzato e celebre modello, è in sconto su Amazon a mini prezzo in occasione della settimana del Black Friday. Potente, affidabile, dotata di sensore di movimento e completata da una pratica base magnetica, che puoi posizionare a muro o su un mobile. Completa l’ordine al volo per prenderlo a 14€ circa appena, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

La luce da notte di Xiaomi è unica nel suo genere

Dotata anche di Bluetooth per effettuare la connessione tramite hub, è un prodotto per molti aspetti super smart. Diversamente, puoi usarlo come efficacissima luce da notte, che si accende unicamente al passaggio di qualcuno (grazie al sensore di movimento) e – soprattutto – quando non c’è abbastanza illuminazione ambientale.

Un altro vantaggio è che funziona assolutamente senza fili e non solo: basta sollevarla dalla sua base magnetica per portarla in giro con te e utilizzarla mentre ti muovi per casa al buio.

Non perdere l’occasione di fare un goloso affare su Amazon e porta adesso a casa la luce da notte di Xiaomi a mini prezzo. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.