La cassa per la MUSICA anche sotto la doccia va A RUBA su Temu

Un prodotto straordinario che potrebbe tornare utile soprattutto durante il relax di una doccia o ad una festa in piscina, è oggi disponibile su Temu. Quello che sorprende non è di certo la disponibilità, ma il grande sconto che riguarda questa cassa wireless dotata di luci LED. Il famoso e-commerce orientale mette a disposizione degli utenti questo speaker con il 48% di sconto, ovvero quasi a metà prezzo.

La cassa Bluetooth, molto carina esteticamente e versatile al punto giusto, garantisce un ottimo suono e anche qualche funzionalità extra. Oggi su Temu è possibile acquistarla ad un prezzo di soli 7,98 € invece che a 15,49 €. Il gran numero di recensioni rende giustizia alla qualità del prodotto: la media è 4,5 stelle su 5.

La cassa impermeabile Bluetooth che tutti vorrebbero costa pochissimo

È davvero bellissima questa cassa wireless in vendita su Temu. Esteticamente si presenta compatta e ben fatta, gommata esternamente e resistente all’acqua. La connessione avviene rapidamente mediante il Bluetooth, per cui ogni smartphone, computer o altro dispositivo provvisto di tale tecnologia, può connettersi tranquillamente.

Lo speaker garantisce almeno 2 ore di autonomia, per cui può essere utilizzato almeno quattro o cinque volte di fila. Sono molto belli da vedere i LED che si accendono al centro, in una scala di colori divertente ed anche rilassante. Come applicarla? Basta attaccarla al muro della doccia con la pratica ventosa posizionata sul retro.

In definitiva, siamo di fronte ad un acquisto da fare: il prezzo bassissimo, la qualità audio e soprattutto l’impermeabilità, sono i veri punti di forza che rendono unico questo speaker. Chiunque in bagno spesso ascolta della musica; a questo punto perché non portarla in doccia senza preoccuparsi dell’acqua e gestendo il tutto tramite i pratici tasti gommati?

Alla fine bastano solo 7,98 €, siccome su Temu c’è uno sconto del 48% che cancella con un colpo di spugna il vecchio costo di 15,49 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.