La Casa Volante di Disney-Pixar "Up!" è un set LEGO (e costa solo 38€ grazie al Black Friday)

Ottieni il set LEGO Disney e Pixar Casa di “Up” a soli 38,16€ anziché 54,99€, grazie a uno sconto del 18% e a un coupon del 15% disponibili su Amazon.

Tutte le caratteristiche del set LEGO “Up”

Un Viaggio nell’Avventura di “Up”: Questo set LEGO Disney e Pixar cattura l’essenza dell’iconica casa di “Up”, completa di palloncini. Include le minifigure LEGO di Carl Fredricksen e Russell, insieme al loro affascinante amico a 4 zampe Dug.

Dettagli Incantevoli del Film: Il modellino della casa di “Up” dispone di dettagli originali del film, come il camino, una camera da letto accogliente, un portico e un soggiorno con caminetto. Ogni dettaglio invita i costruttori a esplorare la magia di “Up”.

Accessori per Rivivere le Scene Preferite: Gli accessori inclusi, come i palloncini, lo zaino dell’esploratore della natura selvaggia, il libro dell’avventura e la figura dello scoiattolo, consentono ai fan di rivivere le scene più amate del film, aggiungendo un tocco di autenticità alla costruzione.

Gioco Infinito e Esposizione: Progettato per infinite sessioni di gioco, questo set LEGO Disney e Pixar è perfetto come elemento decorativo nella camera dei bambini e non solo.

Esperienza Interattiva con l’App LEGO Builder: L’app LEGO Builder accompagna i bambini in un’avventura indipendente, fornendo strumenti per zoomare e ruotare i modelli 3D, salvare i set e monitorare i progressi della costruzione. Un’esperienza interattiva che rende la costruzione ancora più coinvolgente.

Celebra il 100° Anniversario Disney: Con i suoi dettagli mozzafiato e la divertente sfida di costruzione, il set LEGO Disney e Pixar Casa di “Up” è un’occasione perfetta per celebrare il 100° anniversario Disney. Un regalo iconico per i fan di tutte le età.

Cogli l’opportunità di aggiungere questo capolavoro LEGO alla tua collezione a soli 38,16€ su Amazon e immergiti nell’avventura incantata di “Up”!