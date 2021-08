Un noto analista ha appena affermato che la carenza di chipset sta attualmente interessando “tutti i produttori di telefonia mobile e le aziende legate al mondo dell'automotive… tranne Apple“.

Apple si salva e non è interessata dalla carenza di chipset

Quest'anno è stato difficile per tantissimi costruttori a causa della carenza globale di chipset. Sebbene Apple abbia affermato che tale criticità influenzerà anche il colosso di Cupertino nel prossimo trimestre, un analista afferma che i problemi stanno attualmente interessando “tutti tranne Apple“.

Secondo Wave7 Research, visto da PCmag, “fonti hanno detto a Wave7 Research che Apple è stata in grado di bloccare la fornitura di chipset con largo anticipo” ma che “non è stato qusto il caso di altri OEM“.

Per chi non lo sapesse, Wave7 produce report mensili sul mercato della telefonia mobile negli Stati Uniti sulla base di sondaggi presso i rivenditori. Il rapporto afferma anche che Samsung e OnePlus sono particolarmente colpiti poiché Qualcomm ha subito un duro colpo, con la domanda per i suoi SoC che ha superato di molto l'offerta.

“La carenza è “disomogenea per operatore, canale e persino per negozio“, afferma il rapporto Wave7. AT&T è meno colpita, ma solo perché AT&T ha la base di clienti più ricca di iPhone.

Il rapporto afferma che “la quota complessiva di iPhone non è diminuita a luglio, come ci si potrebbe aspettare prima del lancio di iPhone a settembre. La continua resilienza dell'iPhone 12 e i problemi con l'inventario Samsung sono stati i fattori principali di questo problema.”

Anche se, alla fine di luglio, quando la compagnia della mela ha segnalato un rilascio di guadagni mostruosi per il terzo trimestre fiscale del 2021, la società ha affermato che i vincoli di fornitura potrebbero avere un impatto negativo in futuro, in particolare con gli ordini per iPhone e iPad.

“Ci aspettiamo che i vincoli di offerta durante il trimestre di settembre siano maggiori di quelli che abbiamo sperimentato nel trimestre di giugno. I vincoli avranno un impatto principalmente su iPhone e iPad“, ha affermato il CFO Luca Maestri durante la chiamata agli investitori.

Nonostante i vincoli di offerta, la società di Tim Cook ha affermato di aspettarsi ancora una “crescita a due cifre molto forte” durante il prossimo trimestre, ma il tasso di crescita dovrebbe essere inferiore alla crescita del 36% che Apple ha visto lo scorso anno.

Questa non è la prima volta che l'OEM statunitense mette in guardia contro i vincoli di fornitura. Il trimestre precedente, la società ha affermato che i vincoli di iPad e Mac potrebbero costare all'azienda un fatturato compreso tra $ 3 miliardi e $ 4 miliardi. Maestri ha dichiarato a luglio che la situazione peggiorerà nel quarto trimestre.

Con l'iPhone 13 che sarà annunciato tra poche settimane, dovremo aspettare per vedere come questo influenzerà le vendite della compagnia. Vedremo anche quanti clienti saranno disposti ad acquistare i prossimi telefoni di punta dell'azienda.

