Per chi non lo sapesse, il mondo sta attualmente soffrendo di una grave carenza di semiconduttori. Ciò ha interessato varie aziende in più settori in tutto il mondo. Ora, la carenza di chip ha colpito anche la vasta industria degli elettrodomestici in Cina.

La carenza di chip non risparmia nessuno

Secondo un rapporto di SCMP, il Gruppo Midea ha recentemente affermato che anche il settore degli elettrodomestici cinese soffre ora di una carenza globale. L’azienda ha aggiunto che la fornitura di chip è “sotto pressione nel settore degli elettrodomestici“. Al momento, Midea ha una capitalizzazione di mercato di circa 600 miliardi di Yuan (circa 91,7 miliardi di dollari USA), il che lo rende il più grande produttore mondiale di elettrodomestici. Nell’ambito del suo vasto portafoglio elettronico, l’azienda produce elettrodomestici come frigoriferi, lavatrici e condizionatori d’aria.

Midea ha affermato che i pezzi dei chip utilizzati in questi elettrodomestici sono solitamente meno sofisticati e avanzati rispetto a quelli utilizzati nei PC e negli smartphone, ma si prevede che i prezzi di questi elementi possano aumentare a dismisura a causa dell’attuale carenza globale nella loro offerta. Inoltre, questa interruzione della catena di approvvigionamento potrebbe anche ostacolare l’industria degli elettrodomestici in Cina e persino avere un impatto negativo sul mercato globale di tali prodotti.

Al momento, la Cina produce due terzi dei condizionatori d’aria, televisori e forni a microonde del mondo e circa la metà di tutti i frigoriferi e le lavatrici. In precedenza avevamo riferito di come il mercato degli elettrodomestici in tutto il pianeta fosse stato influenzato dalla recente carenza e poiché la Cina è uno dei principali hub per tali prodotti, è probabile che il problema della fornitura porterà a cambiamenti nei piani dei diversi produttori per adeguarsi al meglio alla situazione e trovare nuove strategie vincenti per superare la crisi.

