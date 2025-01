La caduta di un altro Google Assistant: sostituito da Gemini anche su Android Auto

Google sta lentamente trasferendo i suoi prodotti da Google Assistant a Gemini. Dopo l’indiscrezione su Wear OS, ora anche Android Auto potrebbe ricevere il supporto all’Intelligenza Artificiale.

Si avvicina la fine di Google Assistant?

Le prime avvisaglie c’erano: già qualche mese fa, il codice suggeriva che Google avrebbe aggiunto Gemini Live, in qualche modo. Non se n’era più saputo nulla, fino alle versioni più recenti dell’app che suggeriscono un lancio imminente.

Lo staff di Android Authority è infatti riuscito ad abilitare manualmente l’interfaccia di Gemini su Android Auto, presumibilmente all’interno dell’aggiornamento v13.5 di questa settimana, che ha aggiunto la beta track.

Non è ancora disponibile agli utenti, ma una cosa è certa: Gemini prenderà il posto di Google Assistant all’interno dell’interfaccia utente e anche l’attuale icona del microfono di Assistant verrà sostituita con una sfumata blu e viola, i colori associati a Gemini.

Al momento il chatbot di Google non è funzionale su Android Auto, ma l’interfaccia utente risulta identica a quella di Assistant. Non si sa ancora quando questa funzionalità sarà resa disponibile a tutti, poiché l’azienda non ha ancora annunciato ufficialmente la nuova espansione. Al momento, quindi, si tratta di pure speculazioni.