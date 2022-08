La borraccia termica DEFINITIVA: inverno ed estate senza difficoltà

Una bottiglia di plastica di meno al giorno, toglie l’inquinamento di torno. Ah, non diceva così?

Non fa niente perché io questa borraccia termica te la consiglio lo stesso, utilissima sia in inverno che in estate è una bomba: la porti dietro e non hai mai più problemi. Con la promozione in corso la paghi poco e la utilizzi per anni e anni di tempo.

Borraccia termica: una compagnia di viaggio indispensabile

Parliamoci chiaro, siamo nel 2022 e ancora ci ostiniamo a compare migliaia di bevande in bottiglia. Oltre ad essere una spesa non necessaria, lo spreco di plastica che si fa è veramente incredibile.

Ne vale la pena? Soprattutto quando puoi portare sempre con te le tue bevande preferite mantenendole alla temperatura perfetta per ore e ore? Con questa borraccia termica puoi fare esattamente ciò che ti ho appena detto.

In modo particolare è realizzata in acciaio inox, non assorbe odori, mantiene il freddo per 24 ore e il caldo per 12 ore. Ciò significa che hai sempre dietro acqua, bevande varie, the o caffé alle perfette condizioni.

Con la doppia custodia e il tappo ermetico non hai problemi legati a perdite e cose del genere. In più diventa comodissima da avere dietro anche se giri tanto o fai sport.

Ah, quasi mi dimenticavo: ha una capienza di un litro quindi superiore alla media in commercio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.