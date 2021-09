Perché una borraccia smart e non normale. Semplice, perché se porti con te una bevanda calda, oppure molto fredda, la temperatura è fondamentale. Il gioiellino che ho scovato a gran prezzo su Amazon è dotato di sistema di mantenimento della temperatura ideale, di un termometro e di un tappo che integra un display OLED: basta un toppo per leggere i dati.

Completa l'ordine al volo per averla a 14€ circa appena e godere anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

La borraccia smart costa pochissimo su Amazon

Una struttura realizzata con materiali di altissima qualità, pensati per mantenere la temperatura del liquido al suo interno super costante per diverse ore. Insomma, come fosse un termos. Il design invece è elegante, sobrio e studiato per permetterti di potare questo gioiellino sempre con te.

Il tappo è il suo vero cuore smart perché integra un termometro di precisione e anche un display: toccalo per leggere immediatamente la temperatura del liquido che hai inserito il suo interno. In questo modo, saprai sempre se – quello che stai per bere – ha ancora un sapore ottimale.

Che si tratti di acqua, tè, caffè o altre bevande: tutto sempre alla giusta temperatura. Perfetto per scuola e ufficio, la capienza di mezzo litro è perfetta per garantire equilibrio fra quantità e possibilità di trasportarlo senza grande ingombro. Completa adesso l'ordine da Amazon e porta a casa la borraccia smart a 14€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma le scorte sono in rapido esaurimento: sii veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

