La BOMBA, aspira e lava in contemporanea: tuo a 79€, sconto folle 80%

Sarò onesta: ancor prima di segnalarti questa occasione, ne ho approfittato. Ho già una scopa elettrica che aspira e lava in contemporanea (e l’ho pagata molto di più) e adesso posso regalarne una alla mia mamma. Elettrodomestici pazzeschi, in grado di semplificare il lavoro quotidiano in modo impressionante.

Con le promozioni eBay del momento, stentavo a credere di poter risparmiare così tanto. Guardando il sito Web del produttore, ho scoperto che invece il prezzo ufficiale di questo prodotto è proprio di 399$. Non c’è da stupirsi, si tratta di prodotti costosi perché pieni di tecnologia. Del resto, sono in grado di effettuare – in una sola passata – il lavoro di più elettrodomestici.

Risparmia immediatamente l’80% su BOBOT Deep 830 e portalo a casa a 79€ appena. Come? Facilissimo: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “PIT10EUROFF2022”. Lo prendi con spedizioni assolutamente gratuite, ma sii veloce perché è già quasi finito.

Eccellente scopa che aspira e lava in sconto dell’80%

Un concentrato di tecnologia. Dal display controlli il funzionamento di tutto il sistema, che è semplice e intuitivo. Infatti, basta riempire il serbatoio per l’acqua pulita e premere il pulsante di avvio. La parte bassa, quella dove c’è il rullo della scopa, integra una lampada a raggi UVC. Questo permette al dispositivo di sterilizzare mentre è in funzione, contribuendo all’igiene generale.

Il principio di funzionamento è facilissimo. La scopa aspira solidi e liquidi. In contemporanea, rilascia acqua pulita e lava il pavimento. La sporcizia raccolta non incontra mai l’acqua pulita che scende, ha un suo percorso a parte e finisce dritta nel serbatoio di raccolta.

Quando finisci di usarla, semplicemente la metti in carica sulla sua base e – premendo un pulsante – lasci partire la pulizia automatica di tutto il sistema. Un vero e proprio spettacolo, insomma. Come puoi vedere nell’immagine seguente, il prezzo ufficiale è di 399$!

Non perdere l’occasione di risparmiare l’80% su questo gioiellino. Approfitta al volo delle promozioni eBay: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “PIT10EUROFF2022”. La tua scopa intelligente che lava e aspira la prendi a 79€ appena con spedizioni rapide e gratuite, garantite in una manciata di giorni. Sii rapido: finirà subito”

