La BOMBA Amazon: sembra il clone di AirTag, ma costa 12€ (-50%)

Questo localizzatore Bluetooth, utilizzabile esclusivamente su iPhone, è praticamente il clone di AirTag. Perfettamente compatibile con l’applicazione “Dov’è”, ti permette di trovare senza sforzo gli aggetti ai quali lo avrai abbinato. Non un prodotto come quelli della concorrenza, ma molto più simile a quello di Apple.

Il bello è che adesso, complice lo sconto del 50%, puoi prenderlo a 12€ circa appena da Amazon. Dovrai però essere veloce per approfittare del risparmio: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Come AirTag, ma a meno della metà del prezzo

Il suo funzionamento di base è essenzialmente quello di permetterti di ritrovare i tuoi oggetti, sfruttando lo smartphone. La compatibilità con l’applicazione “Dov’è” non è affatto da sottovalutare: potrai infatti usare la speciale applicazione Apple per trovare i tuoi dispositivi, proprio grazie a questo accessorio.

Semplice da configurare, una volta fatto dovrai semplicemente decidere quale oggetto vuoi tenere al sicuro con questo trovatutto. Perfetto per borse, zaini, chiavi e non solo, ricorda: è compatibile esclusivamente con iPhone. Proprio questa sua peculiarità lo rende unico, come fosse un vero e proprio clone di AirTag.

