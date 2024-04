La Amazon Fire TV Stick più potente CROLLA del -33%!

Nel caso non lo sapessi, le TV stick sono dei dispositivi pensati per portare la tua esperienza multimediale ovunque tu vada. Fire TV Stick 4K Max di Amazon è una di queste, ma caratterizzata da tutte le ultime tecnologie uscite! Mentre il suo prezzo si attestava originariamente sui 79,99€, ora la potrai prendere a soli 53,99€, sfruttando lo sconto del 33%!

Tutte le caratteristiche della Fire TV Stick 4K Max di Amazon

Amazon Fire TV Stick 4K Max ti regala un’esperienza visiva e sonora senza precedenti. Grazie alla risoluzione 4K Ultra HD, potrai goderti tutti i tuoi contenuti al massimo. E supporta anche i formati video Dolby Vision e HDR10+, che ampliano la gamma di colori e il contrasto per offrirti un’esperienza visiva più realistica. Non manca neanche la tecnologia Dolby Atmos che ti regala un audio surround immersivo!

Grazie alla tecnologia Wi-Fi 6E di ultima generazione, potrai goderti uno streaming più fluido e stabile, anche quando ci sono più dispositivi connessi alla tua rete domestica. Ma le sorprese non finiscono qui. Quando non è in uso, questa TV stick può trasformare la tua TV in una galleria d’arte, mostrando una selezione di oltre 2000 opere d’arte e fotografie di qualità museale. Inoltre, puoi utilizzarla per controllare i tuoi dispositivi smart compatibili e accedere ad Alexa per svolgere una miriade di attività quotidiane.

Con 16 GB di memoria, questo modello offre il doppio dello spazio di archiviazione rispetto al suo predecessore, consentendoti di scaricare app, giochi e contenuti preferiti senza preoccupazioni. E con accesso a migliaia di film, serie TV e brani musicali tramite app come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Amazon Music Unlimited e Spotify, l’intrattenimento è davvero senza limiti.

Non perdere l’opportunità di avere la Fire TV Stick 4K Max di Amazon a soli 53,99€!