KuWFi CPF905: il Wi-Fi da giardino che non teme le intemperie

Oggi ti proponiamo un accessorio indispensabile per portare la connessione Wi-Fi anche all’esterno della casa. Se il tuo modem non riesce a coprire in giardino o nella terrazza, il KuWFi CPF905 è la soluzione che stai cercando che, in occasione del Black Friday, oggi puoi acquistare a soli 50,14 euro su Amazon.

Hotspot per esterni KuWFi CPF905: caratteristiche tecniche

Nella sostanza si tratta di un modem 4G LTE capace di portare la rete internet anche negli spazi esterni. Il dispositivo, infatti, è resistente alle intemperie, così da poter funzionare anche con pioggia o vento. In particolare, rappresenta un accessorio indispensabile soprattutto per i sistemi di videosorveglianza che inevitabilmente richiedono una connessione a internet. Un perfetto alleato per generare una rete di telecamere, magari completamente wireless e da gestire da remoto. Il modem dispone di uno slot per micro-SIM che consente di inserire una SIM dati direttamente all’interno ed è compatibile con tutti gli operatori di telefonia mobile presenti in Italia. La configurazione è estremamente semplice, soprattutto grazie all’interfaccia user-friendly ben organizzata.

Potrai accedere al pannello di configurazione direttamente dal computer, ed in pochi e semplici passaggi avere la rete pronta all’utilizzo. Naturalmente, seppur pensato per collegare i dispositivi dedicati alla domotica laddove il Wi-Fi di casa non arriva, è anche un pratico hotspot. Potrai, infatti, collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente così da poter fruire di internet anche negli spazi all’aperto. La velocità offerta raggiunge i 150Mbps in modo da garantire una rete efficace ai dispositivi always-online anche in presenza di ulteriori utenti che utilizzano la linea. Ottima la possibilità di monitorare in tempo reale lo stato della connessione direttamente dal computer. Non manca, infine, una porta RJ45 per la connessione via cavo ed un pratico display LED per verificare lo stato e la qualità della connessione direttamente dall’apparecchio. Un dispositivo tanto semplice quando utile per chi desidera ottenere una copertura Wi-Fi totale.

Grazie ad uno sconto del 15%, il KuWFi CPF905 è disponibile su Amazon a soli 50,14 euro.