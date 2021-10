Kojima a lavoro su una IP già esistente per Xbox, secondo un leaker

Il leaker Nick Baker, co-fondatore di Xbox Era, ha diffuso alcune informazioni su Hideo Kojima durante l'ultima puntata dell'omonimo podcast. Sappiamo che l'autore giapponese sta partecipando allo sviluppo di un gioco per Xbox, ma secondo Baker si tratterebbe di una serie già esistente e non di una nuova IP.

Qualche mese fa, la notizia degli avvenuti contatti tra Hideo Kojima e Microsoft ha scaldato l'utenza, che attende da anni un nuovo episodio della serie Silent Hill. Per il leaker, lo studio di sviluppo giapponese e la casa di Redmond non sono a lavoro su questa IP, ma neanche su una serie videludica tutta nuova. Le forze di Kojima Production potrebbero concentrarsi sullo sviluppo di un nuovo capitolo di un franchise già noto, da pubblicare in esclusiva su Xbox Series X|S e – presumibilmente – su PC.

Per ora non sappiamo altro, Nick Baker è sembrato molto sicuro di sé durante le suddette dichiarazioni. Ricordiamo che si tratta – almeno per ora – di semplici rumor, invitiamo a considerarli tali e ad attendere eventuali annunci ufficiali da parte di Kojima e Microsoft.

