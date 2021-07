Se sei un lettore è ora di passare al lato oscuro e acquistare un ebook Reader. Con un piccolo sconto hai l'occasione di acquistare Kobo Libra H20 su Amazon a soli 159,99€.

Kobo Libra H20: perché devi approfittarne

Amare leggere è una passione che accomuna molti, ma sai benissimo che acquistare libri sui libri non fa bene né allo spazio in casa né al portafogli. Grazie alla tecnologia oggi puoi avere a disposizioni centinaia e migliaia di titoli in un semplice eBook Reader come Kobo Libra H20.

Te lo infili in borsa o nello zaino e hai sempre a disposizione non uno, ma libri all'infinito. Leggerissimo, comodo da impugnare e resistente all'acqua ti permetterà di leggere in ogni occasione e ogni dove.

Ovviamente ti ci dovrai abituare, ma ti svelo un segreto: dopo un paio di letture non vorrai più tornare indietro. Perché sì: i libri profumano e sono belli da avere fisicamente, ma non possono essere letti al buio, da sdraiati e in posizioni sempre piacevoli.

Questo modello in particolare ha 8 GB di spazio a disposizione: ciò significa che acquisti e carichi tutti i file che vuoi senza problemi. La batteria poi dura diverse giornate fino ad arrivare a settimane. Dipende un po' dall'utilizzo che ne fai.

Sei interessato? Acquista subito Kobo Libra H20 su Amazon a soli 159,99€ e non te ne penti. Lo ordini oggi e lo ricevi in appena due giornate a casa se sei abbonato a Prime. In caso contrario non ti preoccupare perché hai le spedizioni gratuite anche se sei cliente standard, devi semplicemente optare per la consegna nei punti di ritiro.

Ps: lo paghi anche a rate a Tasso Zero con Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

