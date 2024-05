Kit solare termico COMPLETO a 384€: acqua calda GRATIS dal sole, promo SHOCK

Lo spettacolare kit solare termico di FP-TECH, con serbatoio da 100 litri adatto a soddisfare fino al fabbisogno di acqua calda di persone, è in promozione su eBay. Un sistema completo di tutto l’occorrente per l’utilizzo, che funziona senza necessità di corrente elettrica: grazie a questo, puoi installarlo praticamente ovunque.

In sconto, solo per poco tempo, te l’accaparri a 384€ appena con spedizioni assolutamente gratuite, in pochissimi giorni. Per approfittarne, metti il prodotto nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – applica il codice ” PSPRMAY24 “. Fai in fretta però: solo pochi pezzi ancora a disposizione.

Il motivo per il quale sono sempre di più coloro che decidono di optare per questi sistemi è lampante: l’acqua calda è completamente gratis, grazie all’energia del sole, che la riscalderà costantemente. Inoltre, è possibile posizionarli ovunque, anche dove non c’è gas metano: ti eviteranno l’utilizzo di soluzioni alternative con gli scaldacqua elettrici (costosi da mantenere, se non si dispone di pannelli solari).

Insomma, rispetto per l’ambiente e gran risparmio sulle bollette. Questo kit solare termico base di FP-TECH è affidabile e facilissimo da installare, complice il funzionamento senza la necessità di utilizzare corrente elettrica. Infatti, il sistema viene gestito tramite lo speciale barilotto di riempimento, brevettato dall’azienda.

Dunque, acqua calda gratis e qualità a un prezzo che resta super difficile da battere. Metti il prodotto nel carrello su eBay e completa adesso il tuo ordine per avere questa ottima soluzione a 384,99€ soltanto con spedizioni senza costi aggiuntivi, in pochissimo tempo.