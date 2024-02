Kit sbiancamento denti Colgate in super offerta: sorriso smagliante ad un prezzo ridicolo

Il Kit Sbiancante LED Colgate Max White Ultimate offre un trattamento di sbiancamento dentale sicuro ed efficace da utilizzare comodamente a casa. Questo kit è stato progettato per illuminare il tuo sorriso in soli 10 minuti, offrendoti denti più bianchi e brillanti senza compromettere lo smalto.

Il prezzo attuale del Kit Sbiancante LED Colgate Max White Ultimate è di 59,99€, con uno sconto del 38% rispetto al prezzo consigliato di 99,99€. Un prezzo imbattibile per prenderti cura dei tuoi denti da casa, con costi significativamente più bassi rispetto ad altre soluzioni per lo sbiancamento fai da te di altri produttori e la garanzia del marchio Colgate, leader indiscusso del settore.

Con la sua tecnologia avanzata, il kit utilizza una luce LED blu-viola che accelera il processo di sbiancamento, agendo delicatamente per rimuovere efficacemente le macchie dentali causate da bevande come caffè, vino, tè, alcol e fumo.

Il kit include una penna sbiancante notturna Colgate Max White Overnight, che consente di applicare uno strato sottile del siero sbiancante invisibile sui denti asciutti. Questo siero, formulato dagli esperti del settore, è sicuro sullo smalto dentale e offre un’azione sbiancante efficace senza danneggiare i denti. Inoltre, il kit comprende una mascherina LED ComfortFit, morbida e adattabile al tuo sorriso, che si collega a uno smartphone Android o iPhone per attivare la luce LED per 10 minuti.

L’applicazione del trattamento è semplice e veloce: basta applicare il siero sbiancante sulla superficie dei denti, indossare la mascherina ComfortFit e collegarla allo smartphone per 10 minuti. Questo processo può essere ripetuto per 14 giorni consecutivi per ottenere risultati ottimali, e successivamente quando necessario per mantenere i risultati ottenuti. Non farti scappare questa incredibile offerta di Amazon e acquistalo oggi approfittando di uno sconto fenomenale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.