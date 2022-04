Kit saldatura di precisione 27 in 1 a 24€: è COMPLETISSIMO

Il tuo nuovo sistema per la saldatura di precisione è questo spettacolare kit 27 in 1. Dotato di un sacco di accessori, incluso un multimetro con display, adesso è in sconto su Amazon a un prezzo pazzesco.

Per approfittarne, devi solo completare l'ordine al volo. Lo prendi a 24€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. La disponibilità in super promozione è limitata, sii veloce ad approfittarne.

Sistema di saldatura 27 in 1: completo, utile ed economico

Ogni lavoro di fai da te di precisione, che richiede una saldatura, sarà più semplice, veloce e immediato. Con una temperatura che va da 180 a 500 gradi centigradi, e 6 tipi di punta, non ci saranno problemi. E se il lavoro richiede un po' più di tempo, puoi appoggiare sulla base da tavolo, così da riprenderlo quando serve.

Super completo, il kit include anche un multimetro digitale dotato di display, che ti permetterà di controllare in ogni momento dati importanti. Oltre a lui, in dotazione trovi anche:

“base da tavolo per saldatura, punta per saldatore, piccola bobina di filo di stagno, filo di stagno per tubicini, nastro isolante, tronchesi, spelafili, pinzetta, fili rossi e neri, pompa dissaldante, cacciavite, chiave inglese e custodia.”

Insomma, un kit per la saldatura di precisione 27 in 1 che non potrebbe essere più completo e utile. A questo prezzo è assolutamente un affare da Amazon: completa l'ordine al volo per accaparrartelo e godi di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.