Kit fotovoltaico plug and play su eBay: si collega alla presa di casa

Spunta su eBay una delle soluzioni più scelte del momento per ottenere un risparmio immediato in bolletta. Si tratta del kit fotovoltaico plug and play, che si collega direttamente all’impianto elettrico di casa, consentendo di ottenere una parte di elettricità gratis, direttamente dal sole.

Apprezzato per la sua immediatezza, questo micro impianto non ha bisogno di particolari installazioni, a parte una presa elettrica al quale collegarlo per ottenere subito l’energia necessaria.

Il set completo, con pannello solare, micro inverter e staffe, lo trovi a prezzo più che accessibile al momento. Si può portare a casa a 685€ circa con spedizioni assolutamente gratuite. Non servirà acquistare altro a parte, c’è tutto quello che occorre per funzionare.

Kit fotovoltaico plug and play: il risparmio in bolletta è diretto

Sistemi dei quali prima si conosceva molto poco, ma che invece adesso sono molto richiesti per due motivi principali:

sono facili da installare : non serve l’aiuto di professionisti o altro; basta puntare il pannello verso il sole, utilizzando le staffe per garantire la giusta inclinazione, e poi inserire la spina integrata direttamente nella presa elettrica di casa.

: non serve l’aiuto di professionisti o altro; basta puntare il pannello verso il sole, utilizzando le staffe per garantire la giusta inclinazione, e poi inserire la spina integrata direttamente nella presa elettrica di casa. permettono un risparmio diretto in bolletta: l’elettricità prodotta prelevando energia dal sole verrà immessa direttamente nell’impianto elettrico domestico e sarà subito utilizzabile, riducendo quindi il quantitativo di energia acquistato.

Una soluzione che di certo non azzera la bolletta, ma aiuta a mantenerla più bassa permettendo risparmi interessanti, soprattutto considerando il prezzo attuale dell’energia.

Un prodotto – il fotovoltaico plug and play – che risulta assolutamente accessibile a chiunque per la facilità d’installazione e di utilizzo e che è anche acquistabile direttamente su eBay. Il kit composto da pannello solare, micro inverter e staffe di supporto puoi prenderlo a 685€ circa con spedizioni assolutamente rapide e gratuite. Non sappiamo, considerando l’elevata richiesta, quanto dureranno le scorte.

