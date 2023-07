Kit fotovoltaico con pannello 100W: prezzo Amazon SBRICIOLATO (90€)

Crea il tuo kit fotovoltaico da solo e risparmia un sacco su Amazon. Un ottimo pannello solare da 100W, completo di cavi, al quale abbinare un completo regolatore di carica, che integra persino 2 porte USB. Bastano queste due componenti per iniziare subito a utilizzare l’energia elettrica prodotta gratis grazie al sole. Ad esempio, potrai ricaricare i tuoi dispositivi di elettronica, ma non solo: potrai anche aggiungere una batteria per l’accumulo, così da avere energia anche di notte.

Scegliendo di acquistare separatamente le 2 componenti, l’affare è assicurato. Il set completo puoi prenderlo a 90€ circa appena, basta prendere questi:

In entrambi i casi, godi di spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Molto più semplice di quanto si tenda a pensare: per catturare e utilizzare l’energia elettrica prodotta dal sole, di base bastano queste due componenti. Il regolatore di carica è anche dotato di 2 porte USB: grazie a questo, potrai immediatamente sfruttare l’elettricità per alimentare o ricaricare i tuoi dispositivi di elettronica.

Diversamente, puoi aggiungere al tuo set una batteria per l’accumulo e un inverter, completando la tua centrale elettrica solare portatile.

Intanto, inizia da qui, con questo eccezionale kit fotovoltaico al prezzo Amazon che mai penseresti:

Ti accaparri tutto a 90€ circa appena e godi anche di spedizioni rapide e gratis, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, solitamente a questo prezzo durano pochissimo.