Kit fotovoltaico con inverter da 6000W a prezzo SBRICIOLATO (141€)

Questo kit fotovoltaico è l’ideale per iniziare a creare (anche in casa) una piccola centrale che produce energia elettrica prelevandola dal sole. Mi ha colpito perché si tratta di un ottimo set per partire: oltre al pannello, in dotazione ricevi anche un regolatore di carica da 30A (dotato di due ingressi USB per collegare i tuoi dispositivi) e di un inverter con erogazione di picco di 6000W, perfetto per collegare i tuoi oggetti, grazie alla presa Schuko integrata.

Complici le ottime occasioni Amazon, puoi portare tutto a casa a 141€ circa appena, basta completare l’ordine prima che le promozioni finiscano. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, seppur non rapide.

Kit fotovoltaico con inverter: il miglior prezzo è su Amazon

Esattamente quello che serve per iniziare. Uno starter set che, volendo, potrai ampliare a piacimento, rendendo la piccola centrale elettrica fai da te, sempre più performante. Ad esempio, se lo desideri, puoi collegare al regolatore di carica una batteria (non inclusa in confezione).

In questo modo, potrai accumulare l’energia prelevata dal sole durante il giorno e usarla quando preferisci, anche di notte. In dotazione, ricapitolando, questo kit fotovoltaico ti offre:

pannello solare da 18W;

da 18W; regolatore di carica da 30A , con doppia porta USB per collegare (e quindi alimentare o ricaricare) direttamente i tuoi dispositivi;

, con doppia porta USB per collegare (e quindi alimentare o ricaricare) direttamente i tuoi dispositivi; inverter con potenza di picco da 6000W e 500W continui per alimentare i tuoi prodotti tramite le porte USB oppure la presa Schuko integrate.

Per accaparrarti questo interessante set a prezzo super contenuto (141€ circa appena) devi solo completare l’ordine al volo da Amazon. Le spedizioni, seppur non rapide, sono assolutamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.