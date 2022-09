Kit fotovoltaico con inverter 1000W a prezzo SBALORDITIVO (109€)

Il kit fotovoltaico perfetto per iniziare a sperimentare e risparmiare in bolletta. Tutto quello che dovrebbe essere in uno starter set, proposto a prezzo eccezionale. Infatti, in dotazione ottieni: pannello solare, inverter da 1000W e regolatore di carica con doppio ingresso USB per collegare direttamente i tuoi dispositivi. Ovviamente, puoi decidere anche di ampliarlo, in futuro, affiancando altri pannelli o accessori. Ad esempio, puoi collegare una piccola batteria, che funzionerà da accumulo.

Completa adesso l’ordine per averlo a 109€ circa appena. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii rapido.

Kit fotovoltaico: il kit perfetto per iniziare è in sconto

Un prodotto semplicissimo da installare e iniziare a usare. Grazie al regolatore di carica, potrai utilizzare immediatamente l’energia prelevata dal sole tramite il pannello da 20W e utilizzarla come preferisci. Ad esempio, alle 2 porte USB integrate puoi collegare i tuoi dispositivi elettronici per alimentarli o ricaricarli. Oppure, collegando l’inverter in dotazione (con potenza di picco da 1000W) puoi tranquillamente collegare alla presa Schuko anche altri oggetti (con assorbimento compatibile).

Un modo interessante per iniziare a sperimentare diminuzioni in bolletta, sfruttando l’energia del sole, che è gratis. Se deciderai di espandere il kit con una batteria (da acquistare a parte) potrai anche accumulare energia da sfruttare quando è buio o quando preferisci.

