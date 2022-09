Kit fotovoltaico con accumulo e inverter 1500W a 106€: BOMBETTA eBay

Un ottimo modo per risparmiare in bolletta è quello di creare un piccolo impianto di autoproduzione di energia elettrica. Questo kit fotovoltaico, in sconto a prezzo bassissimo, è un ottimo modo per iniziare. Infatti, ti offre – oltre al pannello solare – anche una batteria per l’accumulo, un regolatore da 30A e un inverter da 1500W.

Incredibilmente, adesso da eBay puoi portarlo a casa a 106€ circa appena: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite. Disponibilità in scorta super limitata.

Kit fotovoltaico con accumulo e inverter: è il momento di averne uno

Questo set mi ha colpito particolarmente non solo per il prezzo, ma per la dotazione. Infatti, è quello che serve per partire al meglio, avendo tutto quello che occorre a disposizione:

pannello solare da 30W;

da 30W; regolatore di carica;

batteria per l’accumulo;

per l’accumulo; inverter da 1500W.

In soldoni, il pannello attira l’energia del sole che – attraverso il regolatore di carica – viene accumulata all’interno della batteria. In questo modo, potrà essere disponibile per l’utilizzo in qualsiasi momento. Per finire, l’inverter ti permetterà di utilizzare l’energia elettrica accumulata per alimentare i tuoi dispositivi, utilizzando una vera e propria presa Schuko (integrata nell’inverter stesso).

Insomma, un ottimo modo per iniziare a sperimentare il mondo dell’energia del sole. Questo kit fotovoltaico con accumulo, a questo prezzo, è un vero e proprio affare. Completa l’ordine adesso da eBay per accaparrartelo a 106€ circa appena. Te l’accaparri con spedizioni assolutamente gratuite, con consegna garantita in pochi giorni. Disponibilità in stock limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.