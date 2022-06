Kit fotovoltaico COMPLETO a 44€ su Amazon (con accumulo a 99€)

Con un kit fotovoltaico con accumulo, puoi alimentare i tuoi progetti completamente gratis, sfruttando l’energia elettrica che arriva dal sole. Il set che ho scovato in offerta su Amazon ti mette a disposizione tutto quello che serve per iniziare a sperimentare. C’è un pannello solare da 10w per catturare energia, un regolatore di carica e una batteria per accumulare l’energia stessa. Il regolatore di carica risulta perfetto tanto per ricaricare la batteria quando per il collegamento diretto dei tuoi dispositivi USB. Infatti, si tratta di un modello che integra proprio questa porta ed è perfetto per la connessione diretta.

L’ideale da usare in barca, camper o campeggio, puoi sfruttarlo senza problemi anche per i tuoi progetti in giardino, garage e addirittura balcone, se lo desideri. Normalmente ben più costoso, quando ho visto il prezzo non ho potuto fare a meno di segnalarti questa ghiotta occasione: completa l’ordine al volo per portarla a casa a 99€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente gratuite. Hai già la batteria e preferisci un modello senza accumulo, ma con la presa diretta USB dal regolatore? Allora puoi averlo a 44€ circa appena. In questo caso, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Kit fotovoltaico completo in gran sconto su Amazon

Un prodotto spettacolare perché ti permette di creare, senza investimenti economici importanti, la tua piccola centrale elettrica portatile, essenzialmente. Scegliendo il kit con accumulo, potrai conservare tutta l’energia che ti serve e usarla anche quando cala il sole, diversamente, potrai comunque sfruttare il tuo set quando c’è la luce del giorno.

A prescindere dalla scelta, sarà comunque un ottimo affare. Soprattutto a questo prezzo. Non perdere l’occasione di accaparrarti il tuo kit fotovoltaico investendo pochissimo su Amazon. Scegli la configurazione che preferisci:

In ogni caso, le spedizioni sono completamente gratuite. Sii rapido, a questo prezzo non resterà disponibile a lungo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.