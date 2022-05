Kit fotovoltaico 2KW con inverter 2000W a 199€: POCHISSIMI pezzi

Un kit fotovoltaico che gestisce fino a 2KW al giorno di energia nei giorni di pieno sole, grazie al regolatore di carica PWM da 30A, incluso in confezione. Nel set, trovi due pannelli solari, da 100W l’uno e un inverter da 2000W per collegare anche direttamente gli oggetti che hai in casa.

Un prodotto che puoi utilizzare in una marea di contesti, ovunque non ci sia energia elettrica a disposizione, ma non solo: puoi creare un piccolo impianto in giardino o in balcone e risparmiare un po’ sulla bolletta, mentre aiuti l’ambiente e utilizzi energia rinnovabile.

Ricapitolando, un set con: 2 pannelli solari da 100W l’uno, un regolatore di carica da 30A e un inverter da 2000W. Porti tutto a casa a 199,99€ da eBay: un prezzo bassissimo, considerando che le spedizioni sono assolutamente gratuite. La disponibilità in magazzino è limitatissima: completa l’ordine al volo per approfittarne.

Kit fotovoltaico 2KW: a questo prezzo è un affare

Di questi set, ne restano solo 9 disponibili nel momento in cui ti segnalo questa occasione. Con un investimento bassissimo, puoi creare la tua piccola centrale elettrica, che prende l’energia pulita e gratuita direttamente dal sole.

L’installazione puoi effettuarla in totale autonomia. I pannelli solari recuperano energia, che viene gestita attraverso il regolatore di carica e tramite l’inverter. Quest’ultimo, rende l’energia elettrica utilizzabile direttamente con i tuoi oggetti: basta sfruttare la presa Schuko presente sul dispositivo per collegarli.

Se lo desideri, puoi abbinare una bella batteria al tuo kit fotovoltaico, così da accumulare l’energia, che potrai usare quando non c’è energia del sole.

Insomma, un prodotto completo, da sfruttare in un sacco di contesti e di alta qualità. A questo prezzo, i pochi pezzi rimasti finiranno subito. Completa adesso l’ordine da eBay, se ce ne sono ancora disponibili. Porti tutto a casa a 199€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratis.