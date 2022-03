Kit fotovoltaico 2KW con inverter 2000W a 189€: prezzo PAZZESCO

Un kit fotovoltaico in grado di produrre fino a 2KW di energia al giorno, perfetto per iniziare a prendere l'elettricità dal sole, che è completamente gratis. Un bundle super completo, dotato di regolatore di carica da 30A e anche di un inverter da 2000W con tanto di presa elettrica.

Con le promozioni attualmente in corso su eBay, puoi fare un ottimo affare e portare a casa l'intero bundle a 189€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente gratis, ma la disponibilità è super limitata.

Kit fotovoltaico 2KW: a questo prezzo è un affare

Il prodotto ideale per creare una mini centrale elettrica solare in giardino, in campeggio o – perché no – anche sul balcone di casa. Il funzionamento è incredibilmente semplice e in dotazione ricevi tutto quello che ti serve per iniziare a creare i tuoi progetti.

Dopo aver posizionato il pannello solare da 100W in modo che sia “baciato” dal sole, tutto quello che occorrerà fare è collegare il regolatore di carica da 30A. Sarà perfetto per collegare e ricaricare delle batterie (non incluse nel bundle). In questo modo, potrai conservare energia da usare quando non c'è alò sole.

La cosa molto interessante è che ricevi a casa anche un inverter da 2000W con presa elettrica. Grazie a quest'ultimo potrai trasformare la corrente diretta in corrente alternata e collegare i tuoi elettrodomestici o comunque oggetti che funzionano tramite elettricità. Ricapitolando, quindi, il tuo kit fotovoltaico da 2KW al giorno comprende:

pannello solare da 100W;

regolatore di carica da 30A;

inverter da 2000W.

La cosa pazzesca è che porti tutto a casa a 189€ appena, direttamente da eBay. Ordinando uno dei pochi pezzi ancora rimasti, godi anche di spedizioni rapide e gratis. Sii veloce però: sono quasi finiti.