Kit fotovoltaico 1KW/dì, accumulo e inverter 2000W: PREZZONE (253€)

Nel momento in cui ti racconto di questo kit fotovoltaico da 1KW al giorno, ce ne sono ancora pochissimi a disposizione. In effetti, si tratta di un set super completo, disponibile a un prezzo super interessante.

Al suo interno, tutto quello che serve per creare una piccola centrale elettrica in giardino, balcone, camper, campeggio: ovunque desideri. A disposizione hai un pannello solare da 100W, un regolatore di carica per gestire l’energia prelevata dal sole, un inverter da 2000W con presa per collegare i tuoi dispositivi e una batteria da 100Ah. Tutte componenti che, se acquistate singolarmente, avrebbero un totale ben più alto. Con le promozioni eBay del momento puoi fare un affare spettacolare. L’intero set lo porti a casa a 253,99€ appena: completa l’ordine al volo per accaparrarti uno dei pochi rimasti (ammesso che ce ne siano ancora). Le spedizioni sono rapide e gratis, ma la disponibilità è limitata.

Kit fotovoltaico 1KW al dì: set completissimo

Lo monti in un attimo ed hai tutto quello che serve per iniziare. L’unica accortezza è quella di posizionare il pannello solare da 100W dove i raggi solari arrivano senza problemi e in abbondanza.

Il regolatore di carica da 30A, collegato al pannello, utilizza l’energia prelevata dal sole e la utilizza per caricare la batteria da 100Ah. Quest’ultima, tramite il supporto dell’inverter da 2000W, ti permetterà di alimentare i tuoi oggetti direttamente tramite una presa identica a quella da muro.

Come vedi, a disposizione hai tutto quello che it serve per iniziare e creare i tuoi progetti. Decidi tu dove sfruttarlo o montarlo: è perfetto per camper e campeggi, ma anche per il balcone di casa.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su eBay: completa adesso l’ordine per accaparrarti questo kit fotovoltaico da 1KW al dì a 253,99€. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite in pochissimi giorni.

