Kit fotovoltaico 1KW al dì con accumulo e inverter a 179€: PREZZONE

Con questo kit fotovoltaico, fino a 1KW al giorno, ottieni subito tutto quello che ti serve per iniziare. A disposizione hai subito il pannello solare, la batteria per l'accumulo, l'inverter e anche il regolatore di carica. Grazie alle offerte eBay del momento, porti tutto a casa a 179€ appena e le spedizioni sono assolutamente gratuite. Ancora pochi pezzi a disposizione, moltissimi già venduti.

Kit fotovoltaico 1KW al dì completo di tutto: un affare

L'ideale per completare subito i tuoi progetti, che prevedono di sfruttare l'energia del sole come fonte di alimentazione elettrica. A disposizione hai subito:

1 pannello solare da 100W; 1 batteria da 38AMP; 1 inverter da 2000W; 1 controller da 30A.

Il pannello si occupa di catturare l'energia del sole, che verrà successivamente gestita dal controller. A lui puoi attaccare direttamente quello che desideri alimentare, ma non solo. Infatti, puoi anche collegare una batteria, che si occuperà dell'accumulo energetico: in questo modo, potrai sfruttare l'elettricità anche al buio.

Ancora, è possibile attaccare anche l'inverter da 2000W in dotazione. Lo stesso è perfetto per alimentare direttamente gli oggetti che hai in casa. Infatti, integra una presa elettrica, come quelle da muro standard.

Insomma, come vedi si tratta di un set al quale manca niente, perfetto per i tuoi progetti a impatto ambientale zero. Puoi sfruttarlo in particolari contesti (come in barca oppure in campeggio), ma è anche perfetto da utilizzare in giardino. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare su eBay. Completa l'ordine al volo per accaparrarti questo kit per il fotovoltaico a 179€ circa appena, se ce ne sono ancora a disposizione in vendita. Godi di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, ma la disponibilità è limitata.