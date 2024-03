Kit di videosorveglianza in super offerta: visione notturna e resiste alla pioggia

L’offerta per il kit di videosorveglianza della Sannce a 169,99€, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo più basso recente di 199,99€, rappresenta un’opportunità eccezionale per chi cerca una soluzione avanzata e affidabile per la sicurezza della propria casa o del proprio ufficio.

Questo sistema, caratterizzato dalla tecnologia Super HD da 3MP, assicura immagini nitide e dettagliate, superando la qualità delle telecamere standard 1080p. Grazie ai 18 LED a infrarossi integrati, le telecamere garantiscono una visione notturna eccellente fino a 100 piedi, permettendo di monitorare l’ambiente circostante anche in condizioni di oscurità totale.

La semplicità di installazione è uno dei punti di forza di questo kit, grazie al sistema Plug & Play che non richiede cavi dati per la connessione tra le telecamere NVR e IP. Questa caratteristica, unita alla possibilità di registrazione continua 24/7 anche senza accesso alla rete, rende il sistema estremamente pratico e funzionale per ogni tipo di utente.

La tecnologia a cascata automatica e la funzione di ripetitore WiFi integrata nel sistema espandono significativamente la portata della connessione, permettendo alle telecamere di comunicare efficacemente con l’NVR fino a una distanza di 3.300 piedi. Questo aspetto è particolarmente utile in grandi proprietà o in ambienti dove gli ostacoli fisici potrebbero limitare la portata del segnale WiFi.

L’integrazione con dispositivi Alexa e la rilevazione umana AI offrono un livello aggiuntivo di comodità e sicurezza. La possibilità di accedere al sistema da remoto tramite dispositivi Alexa permette un controllo hands-free, mentre la rilevazione umana AI riduce i falsi allarmi, inviando notifiche solo quando viene rilevato un movimento umano.

Il grado di impermeabilità IP66 assicura che le telecamere possano resistere a condizioni meteorologiche avverse, da forti piogge a temperature estreme, garantendo una protezione affidabile tutto l’anno. L’alloggiamento in metallo delle telecamere offre ulteriore durabilità e resistenza agli elementi.

Che si tratti di monitorare la propria abitazione o di garantire la sicurezza di un ambiente lavorativo, questo sistema offre tecnologia all’avanguardia a un prezzo competitivo. Non farti scappare questa offerta e acquista il kit di videosorveglianza della Sannce in forte sconto!