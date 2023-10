Kit di videosorveglianza eufyCam 2C Pro: con il Prime Day risparmio pazzesco di 112€

Eufy è un marchio di Anker dedicato alla domotica e alla sicurezza e in poco tempo si è dimostrato uno dei brand del settore più affidabili e dal rapporto qualità prezzo più ottimale. Quest’oggi vi vogliamo parlare di un’offerta Amazon del Prime Day inerente al kit top di gamma per la videosorveglianza domestica che passa da 274,99 euro a soli 162 euro grazie a uno sconto del 41%. Il prezzo finale è il più basso registrato da questo fantastico prodotto.

Kit di videosorveglianza eufyCam 2C Pro: caratteristiche principali

Stiamo parlando del kit di videosorveglianza eufyCam 2C Pro che prevede la presenza di due telecamere da interno o esterno e un dispositivo interno che funge da antifurto sonoro e da gestore dell’intero impianto. Le telecamere presentano una risoluzione 2K che consente di guardare efficacemente e dettagliatamente tutto ciò che succede dentro e fuori la vostra abitazione, anche di notte grazie ai LED a infrarossi.

Le telecamere garantiscono una sicurezza duratura con una sola ricarica. Infatti, caricando la batteria interna una sola volta, questa durerà per ben 180 giorni. Il tutto è semplificato anche dalla tecnologia di rilevazione umana che consente alla telecamera di rilevare in modo intelligente l’anatomia del corpo e i tratti del volto delle persone. In questo modo si garantisce la ricezione di avvisi unicamente in concomitanza con l’avvicinamento di un individuo e non, ad esempio, di un gatto randagio. Le eufyCam 2C Pro sono pronte a qualunque condizione atmosferica grazie a un’impermeabilità di grado IP67.

Tutto questo può essere vostro, grazie ad Amazon, a soli 162 euro con un risparmio netto di 112 euro sul prezzo di listino. Le consegne sono rapide e gratuite grazie ad Amazon Prime e con Cofidis potrete pagarlo in comode rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.