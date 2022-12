Kit di sopravvivenza definitivo: ha tutto e costa niente su Amazon

Perfetto per chi ama campeggiare ma anche per chi si avvicina per la prima volta al bushcraft, quell’insieme di tecniche utili per sopravvivere in natura facendo ricorso a pochi e semplici strumenti. Il kit marcato Graxury in vendita su Amazon è un 14 in 1 di ottima fattura, venduto in offerta ad un super prezzo: solo 25,49€, uno sconto del 15% rispetto al prezzo pieno.

Considerando la quantità di oggetti inclusi è un’offerta da non lasciarsi sfuggire, il survival kit infatti include:

Pietra Focaia- ideale per accendere il fuoco in qualsiasi condizione



Coperta Termica – indispensabile quando si campeggia al freddo



Fischietto – utilissimo per attirare l’attenzione oppure per allontanare degli animali



Coltello pieghevole – non deve mai mancare nello zaino di chi fa bushcraft



Penna tattica – un oggetto che può essere utilizzato per rompere una superficie in vetro



Bracciale bussola – sempre utile quando ci si trova all’aperto



Cucchiaio multiuso

Torcia

Clip per bottiglia d’acqua

Soffietto tascabile – ottimo per ravvivare il fuoco acceso con la pietra focaia

Moschettone

Corda

Raschietto

Sega a filo

La qualità,verificabile anche dalle moltissime recensioni positive su Amazon, e la quantità di oggetti inclusi ha veramente dell’incredibile. Inoltre ci sono delle vere e proprie chicche come la sega a filo, utilissima per tagliare dei rami, anche di medie dimensioni, senza avere l’ingombro di una sega tradizionale.

Forse l’unico oggetto non pienamente soddisfacente è il coltello che è pieghevole, un coltello da bushcraft di qualità e soprattutto robusto dovrebbe essere sempre a lama fissa.

Per 25€ questo kit è davvero un affare e può essere anche un’idea regalo per Natale originale e utilissima per chi ama il campeggio e le escursioni avventurose nella natura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.