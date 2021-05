Per trasformare la propria casa (o il proprio ufficio) in una smart home non servono grandi investimenti: ormai le tecnologie necessarie sono alla portata di tutti, anche economicamente. Un'ennesima dimostrazione oggi con la coppia di prese intelligenti del marchio italiano Meross specializzato in questo tipo di apparecchiature proposta su Amazon con uno sconto del 26% sul prezzo di listino.

Meross: kit di doppie prese intelligenti oggi in sconto

È compatibile con tutti i più noti e diffusi ecosistemi: Alexa, Assistente Google, SmartThings e IFTTT per la comunicazione si connette alla rete WiFi locale. Meross smart plug analizza il consumo energetico in tempo reale e registra lo storico del dispositivo connesso, può controllare in tutta tranquillità da qualsiasi luogo lo stato dei dispositivi collegati e ha la funzione di contro sovraccarico per offrire più sicurezza.

Dato che ha la funzione di temporizzazione, potete programmare l’accensione e lo spegnimento automatico degli elettrodomestici e potete anche impostare la routine del timer di spegnimento automatico. Il materiale impiegato è ignifugo, così da garantire il massimo livello possibile di sicurezza. Al prezzo di soli 22,94 euro invece di 30,99 euro come da listino è un ottimo affare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home