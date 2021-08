Sei stufo di dover comprare ogni singola periferica spendendo decine e decine di euro per ogni singolo pezzo? Allora il Kit da Gaming 4 in 1 offerto da Trust è la soluzione che stavi cercando. In questo momento, infatti, il set Trust Gaming GXT 1180RW, comprendente di Kit Cuffie, Tappetino Antiscivolo e Tastiera Illuminata, è in vendita su Amazon ad un prezzo mai visto prima: soli 39,99 euro per addentrarti nel mondo del Gaming con la carica giusta.

Acquistando ora l’intero Kit, risparmi subito una decina di euro ed ottieni senza alcun costo aggiuntivo la spedizione rapida in tutto il paese.

Kit da Gaming 4 in 1 targato Trust: ecco tutti i vantaggi

Con il nuovo offerto da Trust, non dovrai fai altro che collegare i dispositivi al computer, sederti ed iniziare a goderti il divertimento offerto dai videogiochi online e non.

All’interno del kit set Trust Gaming GXT 1180RW trovi infatti:

• La Tastiera da Gaming GXT 830-RW Avonn dotata di un design degno di un vero Gamer ed un layout Italiani integrale. La tastiera è inoltre dotata di retroilluminazione RGB per illuminare anche le più lunghe sessioni di gioco.

• Il Mouse GXT 105 Izza dotato di un ottima sensibilità con delay estremamente basso. Sul mouse sono inoltre presenti ben 6 pulsanti studiati appositamente per garantire in ogni ambito il massimo della professionalità e dell’affidabilità.

• Le Cuffie GXT 307 Ravu che uniscono un suono potente e ben definito ad un comfort per le orecchie senza precedenti

• Il Tappetino per Mouse GXT 752 (245 x 210 mm) con superficie ottimizzata per evitare brusche interruzioni nella corsa del mouse e base in gomma antiscivolo.

Cosa aspetti quindi? Acquista subito il Kit da Gaming 4 in 1 direttamente su Amazon al costo di soli 39.99 euro. Inoltre, grazie ai vantaggi prime, la spedizione in sole 24 è completamente gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Videogames