Kit a prezzo WOW a su Amazon: videocamera e pannello solare a 42€

Questo kit composto da videocamera wireless per esterni e pannello solare per la ricarica della batteria rende il prodotto utilizzabile senza fili al 100%. Massima liberà di posizionamento, ovunque desideri, quindi. Un prodotto elegante sotto il punto di vista estetico, dotato di tutte le caratteristiche tecniche necessarie per garantirti massima sicurezza. Sensore fotografico con ottima definizione (FHD), visione notturna, audio bidirezionale, notifiche di movimento e controllo in tempo reale da smartphone.

Complice lo sconto Amazon a tempo limitatissimo, puoi fare un golosissimo affare e prendere tutto il set a 42€ circa appena. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartelo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

La installi in un attimo dove ti occorre, avendo solo cura di essere coperto dalla connessione WiFi, e posizioni il pannello solare in un punto ben esposto alla luce solare. Sarà lui a occuparsi di ricaricare, ogni giorno, la grande batteria integrata all’interno della videocamera.

Non occorrerà altro se non completare la configurazione del suo cuore intelligente. A quel punto, il dispositivo sarà abbinato all’applicazione presente sul tuo smartphone e avrai il massimo del controllo. Potrai anche interagire utilizzando la voce, grazie alla presenza dell’audio bidirezionale. In caso di movimento, ricevi in tempo reale un notifica sul tuo device e se è buio non dovrai preoccuparti della qualità: ci penserà la visione notturna a garantirti eccellenti imagini in qualsiasi contesto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.