Kirby e la terra perduta per Switch costa meno di 50€ su Amazon

"Kirby e la Terra Perduta" è uno dei videogame più incredibili per Nintendo Switch

Kirby e la terra perduta: un platform eccezionale

Kirby è noto per i suoi giochi che mescolano azione, piattaforme e una buona dose di humor. “Kirby e la Terra Perduta” non fa eccezione, e offre un’esperienza coinvolgente in un mondo incantato e colorato. Dispone di una grafica splendida che porta la magia del mondo di Kirby a una nuova vita su Nintendo Switch.

Il nostro simpatico amico rosa viene trasportato in un mondo misterioso, chiamato “La Terra Perduta,” dove i personaggi sono realizzati con fili e stoffe. Qui Kirby imparerà tantissime abilità e sarà anche in grado di trasformarsi e di manipolare il tessuto del luogo circostante. Non di meno, potrà svolgere azioni straordinarie grazie al suo filo magico, come trasformare parti del mondo in diversi oggetti o creare armi da lancio per sconfiggere nemici e risolvere enigmi. Presente poi anche una modalità cooperativa, così un secondo giocatore di unirsi potrà all’avventura come Bandana Waddle Dee.

Presente poi anche una modalità cooperativa, così un secondo giocatore di unirsi potrà all'avventura come Bandana Waddle Dee.

