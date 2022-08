Kippy EVO a 33€: collare GPS e Activity Tracker, OCCASIONE pazzesca

Goditi la vostra passeggiata senza pensieri. Il tuo cane, così come il tuo gatto, saranno sempre sotto controllo grazie a Kippy EVO. Si tratta di un eccellente collare GPS, con SIM e batteria a lunga durata integrate. Ovunque lui sia, tu potrai raggiungerlo, lasciandoti guidare dall’applicazione per smartphone.

La cosa pazzesca è che questo modello è un vero e proprio activity tracker per animali domestici ed ha una serie di funzioni studiate appositamente per misurare il loro benessere e la quantità di movimento. Un prodotto innovativo, che aiuta i nostri amici a 4 zampe a rimanere in forma. Tanta tecnologia al collo del tuo cucciolo, ma a che prezzo? Qui viene il bello: con le promozioni Amazon del momento, puoi portarlo a casa a 33€ circa appena con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Prendilo adesso e sfruttalo in vacanza, riducendo al minimo il rischio di perdere il tuo amico.

Collare Kippy EVO in eccellente sconto su Amazon

Un prodotto bello anche nell’estetica, oltre che super utile. In un attimo, lo abbini allo smartphone e scegli il piano di abbonamento che più risponde alle tue esigenze. Un piano mensile (o annuale), che permetterà alla sim integrata nel dispositivo di funzionare correttamente, proprio come quella del cellulare.

Da quel momento in poi, basta far indossare il dispositivo al cane o al gatto e potrai iniziare a tracciarlo e a misurarne l’attività. Tramite l’applicazione per il telefono, verifichi tutti i dati raccolti, raggiungi il tuo amico a 4 zampe seguendo le indicazioni, crei dei recinti di sicurezza (virtuali) e non solo.

La batteria a lunga durata ti garantisce super autonomia energetica, senza l’ansia di dover effettuare continuamente la ricarica. Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon: completa l’ordine al volo per accaparrarti Kippy EVO – il collare con GPS e Activity Tracker integrato – a 33€ circa appena. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.