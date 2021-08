La linea di schede MicroSD industriali di Kingston è progettata per funzionare in condizioni estreme; è appena stata presentata in Cina. Conosciamo ora le caratteristiche teniche.

Kingston: le microSD Industrial sono resistenti a tutto

Kingston, l'azienda americana più nota per la sua vasta gamma di prodotti di archiviazione come schede SD, SSD e unità flash, ha annunciato in Cina una nuova linea di schede MicroSD pensata per funzionare in condizioni estreme. Le nuove schede di memoria fanno parte della linea Industrial e, come vedrete di seguito, il nome è abbastanza appropriato.

Le SD in questione Kingston Industrial sono disponibili in quattro opzioni di archiviazione: 8 GB, 16 GB, 32 GB e 64 GB. Hanno una velocità di scrittura di 100 MB/s, fino a 1920 TBW e 30.000 cicli P/E, sono costruite con una memoria flash Pseudo SLC (pSLC) di lunga durata e possono funzionare a un intervallo di temperatura compreso tra -40ºC e 85ºC.

Sono anche classificate UHS Speed ​​Class 3 e la loro classificazione Video Speed ​​Class V30 indica che sono ottime per la registrazione e la riproduzione di contenuti 4K e 8K. Di seguito sono riportate altre caratteristiche industriali elencate nella pagina del prodotto:

Cattiva gestione dei blocchi;

Potente motore ECC;

Protezione da interruzione di corrente;

Livellamento dell'usura;

Aggiornamento automatico della protezione della distribuzione in lettura;

Aggiornamento dinamico dei dati;

SiP-Sistema-in-pacchetto;

Monitoraggio del funzionamento.

Questi tipi di schede di memoria sono progettati per apparecchiature industriali dotate di slot per schede MicroSD. Quindi, mentre funzioneranno bene per i vostri dispositivi elettronici di tutti i giorni come telefoni, tablet o computer, sono più adatti per quei prodotti che vengono utilizzati in condizioni estreme in cui l'uso di una normale scheda di memoria può causare la perdita dei dati sensibili, ergo, del lavoro.

Kingston deve ancora rivelare i prezzi delle nuove schede MicroSD in Cina. Siamo curiosi di vedere quando arriveranno da noi.

