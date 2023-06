Kingston DataTraveler Exodia: chiavetta USB da 128GB a SOLI 8€ (-57%)

Non ci sono dubbi, quando si parla di chiavette USB, averne qualcuna in più non è mai un problema. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa offerta davvero eccezionale. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Kingston DataTraveler Exodia da 128 GB a soli 8,50 euro, invece che 19,95 euro.

Questa è davvero un’offerta pazzesca. In questo momento, grazie a uno sconto del 57% puoi avere un notevole risparmio e soprattutto una chiavetta USB eccellente. È velocissima, resistente, versatile e anche comodissima per averla sempre con te. A questo prezzo non c’è davvero tempo da perdere.

Kingston DataTraveler Exodia da 128 GB a un prezzo da urlo

Kingston DataTraveler Exodia ha diverse caratteristiche molto interessanti che la rendono un ottimo acquisto. Oltre al prezzo, ha una velocità di trasferimento eccellente grazie all’interfaccia USB 3.2, con cui potrai trasferire file da un posto all’altro in un istante.

Ha un design compatto e leggero, resistente agli urti e che quindi garantisce il massimo della sicurezza per i tuoi file. È dotata di un cappuccio protettivo e di una comoda asola che ti permette ad esempio di agganciarla a un portachiavi per averla sempre dietro. Non necessita di installazioni o software particolari, una volta che l’ha inserita nel tuo PC o portatile viene subito riconosciuta e puoi usarla.

Devi essere rapido perché un prezzo del genere la vorranno in tanti e le unità disponibili spariranno in un istante. Quindi vai subito su Amazon che acquista la tua Kingston DataTraveler Exodia da 128 GB a soli 8,50 euro, invece che 19,95 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

