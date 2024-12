La Kings League sbarca su Sky: il calcio del futuro arriva in Italia

Ormai è ufficiale! Sky Sport ha annunciato con un comunicato stampa di aver acquisito i diritti per trasmettere la Kings League Italia e la Kings World Cup Nations 2025. Questa novità porterà su tutti gli schermi italiani il fenomeno calcistico che sta rivoluzionando il mondo dello sport e dell’intrattenimento. Ecco dove potrai seguire l’evento:

con Sky Sport ;

; su NOW in streaming.

Ideata dall’ex calciatore Gerard Piqué, la Kings League è un torneo di calcio a 7 che unisce sport e spettacolo in un incontro capace di generare un format innovativo di intrattenimento. Le 12 squadre, guidate da famosi streaming e content creator, si sfideranno in partire da 40minuti ciascuna, con regole uniche pensate per rendere ancora più spettacolare ogni incontro.

Zlatan Ibrahimovic, presidente di Kings League Italia, ha commentato entusiasta: “Siamo orgogliosi di portare questa rivoluzione calcistica in Italia. La Kings League rappresenta il futuro dello sport, unendo la passione per il calcio all’intrattenimento digitale”.

Il debutto italiano della Kings League

La Kings League Italia prenderà il via tra fine gennaio e inizio febbraio 2025. Le partite si svolgeranno tutti i lunedì a partire dalle 17:00 e fino alle 23:00. I match si giocheranno presso il Centro Sportivo Vismara di Milano che farà da cornice a tutto l’evento.

“Abbiamo selezionato 120 talentuosi giocatori attraverso un draft ufficiale. Siamo certi che il pubblico italiano apprezzerà questo nuovo modo di vivere il calcio”, ha dichiarato Claudio Marchisio, Head of Competition dell’iniziativa.

La Kings World Cup Nations

Ovviamente, in contemporanea con la Kings League Italia, ci sarà anche la Kings World Cup Nations. Sarà ospite in Italia e l’evento inizierà il 1° gennaio 2025. Tutto terminerà con la finale il 12 gennaio 2025 che si giocherà all’iconico Allianz Stadium di Torino, confermando l’importanza dell’evento.

Durante questo torneo si sfideranno 16 squadre nazionali in un format unico e innovativo per tanto intrattenimento e divertimento. Sarà così possibile vedere il calcio sotto una luce differente che potrebbe avvicinare anche chi non è mai riuscito ad appassionarsi a questo sport, incluse le nuove generazioni e gli utenti più smart e digitali.

Copertura della Kings League su Sky

Sky ha comunicato che trasmetterà in esclusiva tutti gli eventi della Kings League Italia e della Kings World Cup Nations 2025. Questo garantirà una copertura completa sia su Sky Sport che in streaming su NOW.

Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky Italia, ha commentato: “Siamo entusiasti di portare la Kings League ai nostri abbonati. Questo format innovativo rappresenta perfettamente la nostra visione di un calcio moderno e coinvolgente“.

Con questo accordo, Sky si riconferma una realtà all’avanguardia nell’offerta sportiva e di intrattenimento. Gli italiani potranno così accedere a un mix esplosivo di calcio, intrattenimento e innovazione che promette di rivoluzionare il mondo dello sport.