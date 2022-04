Kingdom Hearts 4 in Unreal Engine 5: ci sarà anche Star Wars?

Il sorprendente annuncio domenicale di Kingdom Hearts 4 ha spiazzato un po' tutti, ma ha certamente entusiasmato gli appassionati della serie. A margine della presentazione, la rivista giapponese Famitsu ha pubblicato una nota da parte di Square Enix riguardo il profilo tecnico della produzione.

Il teaser trailer presentato domenica, che vi riproponiamo in allegato, mostrava delle fasi di gameplay realizzate con Unreal Engine 4. La casa giapponese ha però confermato che per la build finale del gioco si passerà all'Unreal Engine 5, il motore grafico di ultima generazione di Epic Games. Una conferma sibillina, in partica, che il titolo è destinato esclusivamente a piattaforme next-gen. E, nel frattempo, emerge un indizio su Star Wars.

Kingdom Hearts 4 avrà un mondo ispirato a Star Wars?

Da quando Disney ha acquisito per intero i diritti di sfruttamento del franchise di Star Wars, in molti hanno sognato nell'inclusione di un mondo ispirato all'universo creato da George Lucas in Kingdom Hearts. Ora, i fan hanno scoperto che in una delle sequenze filmate del trailer di presentazione del quarto capitolo pare compaia un “piede” di un AT-ST, il noto gigantesco camminatore dell'Impero Galattico.

È ancora presto naturalmente per parlare di una conferma ufficiale, ma potrebbe essere un indizio molto interessante sul debutto di Star Wars nel franchise di Square Enix. Per adesso, Kingdom Hearts si è concentrato sull'inserimento di mondi e personaggi tipici dell'immaginario Disney, ma considerate le proprietà a disposizione del colosso, pensando ad esempio anche a Marvel, si profilano scenari potenzialmente molto interessanti per il nuovo episodio della serie.

Kingdom Hearts 4 è in una fase iniziale dello sviluppo e non ha al momento una finestra di uscita o delle piattaforme confermate.