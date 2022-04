Kingdom Hearts 4, che sorpresa: è ufficiale! Primo trailer e dettagli

Non siamo abituati a grossi annunci fatti la domenica pomeriggio, salvo in periodi particolari come l'E3 di Los Angeles. Eppure, Square Enix e Disney hanno deciso di stupire tutti annunciando ufficialmente Kingdom Hearts 4.

L'annuncio, che arriva nell'ambito della celebrazione del ventesimo anniversario del franchise, è stato accompagnato da un primo trailer ufficiale mentre Square Enix conferma che il gioco è nella fase iniziale di sviluppo. Contestualmente è stato annunciato anche un nuovo episodio mobile: Kingdom Hearts Missing-Link.

Kingdom Hearts 4, il ritorno di Sora e dei suoi amici

Nel filmato di annuncio, vediamo un trionfante Sora fare ritorno per affrontare l'inizio di una nuova storia intitolata “Lost Master Arc“. Il trailer serve ad introdurre Quadratum, una grande città espansiva ambientata in un mondo realistico, per uno stile mai visto prima nella storia della serie. Insieme a Sora torneranno i suoi compagni storici, Pippo e Paperino, e faremo la conoscenza di Strelitzia, un nuovo misterioso personaggio.

Per quanto riguarda Kingdom Hearts Missing-Link, in arrivo su iOS e Android, i giocatori potranno intraprendere avventure dal regno di Scala a Caelum nel mondo reale, affrontando gli Heartless e scoprendo una nuova storia originale. Una closed beta è prevista per il 2022.

“Sora è un eroe dei videogiochi Disney originale come nessun altro, amato dal nostro team e dai fan di tutto il mondo. Siamo stati onorati di lavorare con Tetsuya Nomura e il suo team per due decenni per presentare queste storie originali di scoperta, coraggio e amicizia“

È stato il commento a margine dell'annuncio di Nana Gadd, director di Walt Disney Games.

Non sono state confermate le piattaforme di Kingdom Hearts 4, né una finestra di lancio. Lecito presumere che si tratterà di un progetto in arrivo solo su console di ultima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, a meno che non spunti un accordo di esclusiva.