Kingdom Hearts 4 arriverà presto? Un indizio da un hotel giapponese

Il Disneyworld di Tokyo accoglie al suo interno un hotel a tema Kingdom Hearts con delle suite che ospitano alcune sorprese per i fan della serie: tra queste pare possa esserci un importante indizio sull'annuncio di Kingdom Hearts 4 o comunque di un gioco inedito della saga.

L'albergo giapponese ci anticipa qualcosa su Kingdom Hearts 4?

Il profilo Twitter di @aitaikimochi, nota streamer Twitch giapponese, spiega infatti che i primi ospiti che hanno potuto soggiornare nelle lussuose stanze dell'albergo sono arrivati lo scorso 6 gennaio, potendo così cimentarsi nelle sorprese promesse da Square Enix.

Si è scoperto presto dunque che il tutto consisteva nella presenza di un forziere, come quelli che possiamo trovare in uno dei giochi della serie Kingdom Hearts, il cui contenuto però è sotto embargo fino al 28 aprile 2022, circa due settimane dopo l'evento per festeggiare il ventesimo anniversario della saga.

Per gli ospiti dell'albergo vige infatti il divieto assoluto di pubblicare foto online, anche se possono descrivere a parole cosa hanno trovato. Quindi, Audrey ci spiega che per aprire la porta della camera viene data in dotazione una replica del Keyblade Oblivion, mentre dentro il forziere è possibile trovare un Oathkeeper di colore blu da entrambi i lati e che non ha la forma del volto di Sora.

Secondo molti potrebbe essere un indizio importante su ciò che sarà il futuro della serie, specialmente se l'embargo sui contenuti del forziere è fissato a due settimane dopo l'evento per i 20 anni della serie. Insomma, se sarà davvero legato all'annuncio di un Kingdom Hearts 4 o, comunque, di un nuovo gioco lo scopriremo ancora tra qualche settimana. Nel frattempo, la saga arriva su Nintendo Switch.