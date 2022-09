Kindle Paperwhite: tutti i tuoi libri in un solo dispositivo

Ormai tutto è diventato digitale e diciamoci la verità, meno male. È vero che la carta ha il suo fascino però le pagine si stropicciano e s’ingialliscono, e portarsi dietro qualche libro da leggere quando si esce di casa o si fa un viaggio non è il massimo dell comodità. Per cui se sei un amante della lettura approfitta di questa offerta di Amazon e acquista Kindle Paperwhite in offerta a 119,99 euro.

Avrai così la possibilità di leggere tutti i libri che voi comodamente sul tuo dispositivo elettronico. Non ci sarà bisogno di andare in chissà quali librerie per trovare quello che cerchi. Dovrai semplicemente scaricarlo e potrai leggerlo sullo schermo da 6,8 pollici.

Per chi ama leggere ovunque si trovi e coglie ogni occasione per farlo, questo è un ottimo dispositivo a un ottimo prezzo. Cogli l’opportunità di Amazon e metti subito nel tuo carrello Kindle Paperwhite a 119,99 euro, anziché 139,99 euro.

Kindle Paperwhite: grande autonomia e non affatica gli occhi

Quando si parla di dispositivi elettronici bisogna sicuramente fare più di un accenno alla durata della batteria. Non è carino che si scarichi il dispositivo mentre stai leggendo, magari una parte eccitante del libro. Questo non succederà assolutamente con Kindle Paperwhite perché la sua batteria ti garantirà 10 settimane di autonomia.

Design leggero con un display da 6,8 pollici e bordi sottili. Non preoccuparti di affaticare la vista perché grazie allo schermo antiriflesso da 300 ppi e la possibilità di regolare la luce, potrai tranquillamente leggere per ore senza problemi.

Inoltre è dotato di protezione IPX8 che garantisce una resistenza a un immersione accidentale in acqua dolce fino a 60 minuti a una profondità di 2 metri. Così potrai portarlo con te anche in piscina o nella vasca da bagno.

Cogli al volo questa offerta di Amazon e metti subito nel tuo carrello il fantasistico Kindle Paperwhite a 119,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.