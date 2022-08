Kindle Paperwhite: grande sconto su Amazon per leggere in digitale

Leggere in digitale può spaventare anche i lettori più novelli, ma una volta che ci prendi la mano, non smetti più. Parola di chi? Mia, che divoravo 3/4 libri cartacei a settimana e finivo con i centesimi l’ultima settimana del mese.

Non ci giriamo attorno: leggere è un hobby ed una passione, ma costa molto. Come si può risparmiare? Con il Kindle Paperwhite è tutto un crescendo. Certo, c’è l’investimento iniziale ma poi puoi accedere a migliaia di libri gratuiti ovunque tu vada e senza dover spendere il prezzo intero in moltissimi casi.

Ora che è in promozione su Amazon con uno sconto del 20% è la tua occasione, il modello 2022 lo porti a casa con appena 119,99€. Completa l’acquisto ora.

Le spedizioni sono velocissime e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Kindle Paperwhite: un investimento che loderai di aver fatto

Il nuovissimo Kindle Paperwhite è praticamente tutto schermo. Leggero come una piuma ti sembrerà un giocattolo appena lo prenderai in mano, ma poi vedi come ringrazierai. Leggere i mattoni? Mai stato così comodo.

Dotato di certificazione è totalmente impermeabile, ha la luce che regoli su un valore che vuoi, puoi impostare anche la temperatura su calda, fredda o neutra e ancora, modifichi il testo e l’impaginazione come meglio credi. La batteria non finisce mai, tant’è che puoi andare avanti almeno una settimana senza problemi e, rullo di tamburi, ha così tanto spazio al suo interno che la biblioteca di Alessandria si scanserebbe se potesse.

Perché lo definisco un investimento? Per il semplice fatto che i libri in digitale costano molto meno dei cartacei. In più se hai Prime hai già una selezione di libri gratuiti a cui accedere, ma alla piccola cifra di 9,99€ al mese puoi decidere di attivare Kindle Unlimited che è praticamente il Netflix dei lettori. In questo modo accedi a un catalogo infinito di libri di ogni genere, lingua e annata.





Come vedi, ci sono tanti vantaggi nel leggere in digitale. Pronto a buttarti in un mare di parole? Acquista immediatamente il tuo Kindle PaperWhite su Amazon a soli 119,90€ ora che è in promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.